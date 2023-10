A15, chiusure notturne tra Berceto e Pontremoli

Salt, società che gestisce l'Autocisa rende noto l'elenco delle chiusure notturne dell'A15 fra Berceto e Pontremoli, in entrambe le direzioni, per lavori propedeutici ad interventi sul viadotto Gravagna:

dalle ore 21:00 di giovedì 19 ottobre alle ore 06:00 di venerdì 20 ottobre;

dalle ore 21:00 di martedì 24 ottobre alle ore 06:00 di mercoledì 25 ottobre ;

dalle ore 21:00 di lunedì 30 ottobre alle ore 06:00 di martedì 31 ottobre;

dalle ore 23:00 di martedì 31 ottobre alle ore 06:00 di mercoledì 1° novembre :

dalle ore 21:00 di lunedì 6 novembre alle ore 06:00 martedì 7 novembre.

I veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Parma saranno obbligati ad uscire al casello di Pontremoli e potranno percorrere la SP 31 in direzione Parma. Imboccare la SS 62 “della Cisa” in direzione Parma, per rientrare in autostrada allo stazione di Berceto, tuttavia per chi itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7, sarà obbligatorio uscire al casello di Pontremoli, potranno percorrere la SP 3 I, imboccare lo SS 62 “della Cisa” in direzione Parma e si consiglia di rientrare in autostrada alla stazione di Fornovo.

I veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia Saranno obbligati ad uscire al casello di Berceto e potranno percorrere la SP 114 in direzione Berceto, imboccare la SS 62 “della Cisa” in direzione La Spezia, imboccore la SP 31 per rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli; tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t si consiglia di uscire al casello di Fornovo, percorre lo SS 62 “della Cisa ” in direzione tra Spezia, percorrere la SP 31 e rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli.