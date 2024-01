Lavoratori di Acer ancora senza il rinnovo del contratto nazionale: sciopero il 20 febbraio

È stata proclamata una giornata di sciopero nazionale il 20 febbraio per tutti i dipendenti del settore di Acer per il mancato rinnovo del contratto nazionale.

FP CGIL e CISL FP di Parma, insieme alle Rsu e alle lavoratrici e lavoratori, lanciano un appello alla neoeletta Presidente e agli enti pubblici locali per un impegno congiunto nei confronti di Federcasa che possa portare alla conclusione della trattativa per riconoscere l’adeguamento delle retribuzioni e la giusta valorizzazione professionale in un settore che eroga ai cittadini un servizio di fondamentale importanza.

Per le organizzazioni sindacali l’obiettivo è far sì che sia garantita alle lavoratrici e ai lavoratori, impegnati quotidianamente a offrire soluzioni abitative idonee alla fascia di popolazione in condizione di fragilità, una risposta alla grave crisi inflattiva che in questi anni ne ha indebolito il potere d’acquisto e sia riconosciuta la centralità del sistema di edilizia pubblica residenziale in un contesto sociale caratterizzato dalle crescenti difficoltà nell’accesso all’abitare e dall’aumento della povertà.

Anche nella nostra Provincia l’emergenza abitativa è in aumento e i cittadini che si rivolgono alle sedi Acer hanno l’esigenza di trovare ascolto e soluzioni. In questa fase più che mai è necessario attivare tutti gli strumenti per non fermare le attività e garantire il rinnovo del contratto alle lavoratrici e ai lavoratori.