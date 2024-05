Gita a Cervia e alla Salina tra arte, natura e antiche tradizioni

ADA, associazione donne ambientaliste, organizza la gita a Cervia e alla Salina domenica 19 maggio con partenza in pullman da Parma dal parcheggio scambiatore di via Traversetolo alle ore 6.30 e rientro in serata.

Si tratta di un piacevole itinerario tra arte, natura e antiche tradizioni con visita al mattino della città di Cervia, situata tra mare e salina e abbracciata dalla pineta, con una storia millenaria legata all’oro bianco, il famoso sale dolce. Nel pomeriggio escursione in barca e facile tragitto a piedi nella Salina di Cervia, luogo perfetto per gli amanti della natura, con un’area protetta ricca di avifauna come gli spettacolari fenicotteri rosa.

La scelta di questa meta è anche un’occasione di sostegno ai territori colpiti dall’alluvione e agli abitanti che continuano a reagire con dignità e coraggio.