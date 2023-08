Meteo: giovedì 17 agosto scatta l'allerta gialla per temporali

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per temporali valida per l'intera giornata di giovedì 17 agosto per la zona del Parmense.

Nella giornata di giovedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sul settore occidentale della regione. Possibili anche locali temporali ad evoluzione diurna sulle zone di crinale appenninico.