Maltempo: allerta gialla per temporali, piene dei fiumi e frane

Per la giornata di oggi, lunedì 4 gennaio, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per temporali e forti piogge valida anche per il territorio di Parma e provincia fino a mezzanotte. L'allerta riguarda la piena dei fiumi, il rischio frane e le piene dei corsi minori.

"Nella giornata di lunedì 4 gennaio - si legge nel testo dell'allerta - un impulso perturbato apporterà precipitazioni sul settore centro-occidentale; i fenomeni risulteranno a carattere nevoso al di sopra dei 700-800 metri. Nel corso della notte è previsto una temporanea attenuazione dei fenomeni.

Da questo quadro meteorologico, deriva l’Allerta 4/2021, valida dalle 00.00 alle 24.00 di lunedì 4 gennaio, emanata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro Funzionale Arpae E-R.