Riattivato il servizio di previsione delle ondate di calore di Arpae

Dal 15 maggio scorso è ripartito il sistema di previsione del disagio bioclimatico in Emilia-Romagna per prevedere, con tre giorni di anticipo, l’arrivo di eventuali ondate di calore. Quest’anno il servizio presenta nuove informazioni e potenzialità aggiuntive. Le novità riguardano in particolare l’andamento giornaliero osservato dell’indice di Thom che è stato esteso a tutte le province (in precedenza era rappresentato solo per il capoluogo di regione). Il sistema previsionale è attivo tutti i giorni fino al prossimo 15 settembre, sabato e domenica comprese.

Il servizio di Arpae viene utilizzato dalle strutture sanitarie della regione per attivare le procedure indispensabili a garantire un'adeguata risposta presso le strutture ospedaliere e la fornitura di servizi a domicilio per le persone più vulnerabili e a rischio. Ogni giorno l’Agenzia emette un bollettino che, per ogni provincia, rende disponibili previsioni differenziate per le aree urbane capoluogo, per le zone pianeggianti, collinari e montane (se presenti). Per le medesime zone del territorio provinciale e per tutta la regione, sono disponibili i dati osservati dell’indice di Thom. L'andamento della stagione in corso è rappresentato su un grafico dinamico che mostra anche nuove funzionalità: la media degli anni dal 2003 fino all'anno precedente a quello in corso; i livelli di riferimento (nessun disagio, disagio debole, disagio e forte disagio) e la possibilità di effettuare utili confronti con altre annate significative.

Per realizzare tutto questo, Arpae ha consolidato la struttura dei dati e ha svolto attività di sviluppo e elaborazioni aggiuntive sia per potenziare e rinnovare il servizio, sia per renderlo più trasparente ai cittadini: la nuova base dati osservativa è infatti accessibile anche sul portale open data dell’Agenzia https://dati.arpae.it/dataset/erg5-interpolazione-su-griglia-di-dati-meteo

Il direttore generale Giuseppe Bortone ha dichiarato: “Aver potenziato questo sistema è significativo perchè conferma il nostro impegno sulle attività che assicurano tutela dell'ambiente per la salute e il benessere delle persone in Emilia-Romagna”