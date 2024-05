L'Aurora Boreale sopra Fidenza nell'immagine del fotografo Michele Maffini appostato sulle colline di Cogolonchio.



Una fotografia, come riporta il sindaco di Fidenza Andrea Massari, scattata ieri sera 10 maggio 2024 alle 22.20 da Michele che un po' per curiosità un po' per gioco ha detto ci provo.

"Le aurore polari – questa la definizione corretta del fenomeno – si avvistano più facilmente man mano che si sale di latitudine: per questo si organizzano frequentemente viaggi verso, ad esempio, l’Islanda, o comunque nelle vicinanze del Polo Nord. L’eccezionalità del fenomeno previsto questa sera (‘o domani sera’, precisa Randi) sta proprio nel fatto che, grazie all’intensità della tempesta geotermica verificatasi, sarà visibile entro il 50esimo parallelo: dunque, anche nel Nord Italia".