"Non lavoreremo 8 ore in più per gli stessi soldi"

Quarto giorno di sciopero per alcuni autisti della Bartolini che dal 30 aprile hanno avviato una protesta contro le nuove condizioni di lavoro che verrebbero applicate con il cambio d'appalto. "Con il cambio d'appalto dovrebbero essere garantite le stesse condizioni di lavoro e invece non è cosi" sottolinea Golban Vasile, Rsa del Si Cobas all'interno di Bartolini. "Ci hanno chiesto di firmare un nuovo contratto che, per chi guida le motrici, prevede ben 47 ore di lavoro, a fronte delle precedenti 39 ore. Non ci sarebbe nemmeno un aumento della retribuzione". I lavoratori sono davanti ai cancelli per il quarto giorno di protesta. E intanto è arrivata anche la solidarietà di alcuni autisti della Bartolini di Cremona, iscritti al Si Cobas. I lavoratori hanno incrociato le braccia come segno di appoggio alla vertenza in corso a Parma.

"Non lavoreremo otto ore in più a settimana per gli stessi soldi" si sfogano gli autisti davanti ai cancelli dell'azienda all'Interporto. "Ci chiedono la firma di un nuovo contratto da 47 ore per le motrici e 44 ore questo riguarda i driver con il livello base G1, ovvero i furgoni. Il contratto precedente era di 39 ore. Dal nuovo al vecchio contratto non ci sarebbero miglioramenti per quanto riguarda la paga. Quindi dovremmo lavorare di più per la stessa retribuzione".

Nella giornata del 2 e del 3 maggio i lavoratori hanno messo in atto la protesta davanti ai cancelli. Chiedono un incontro con la dirigenza dell'azienda e un tavolo di trattativa per riuscire a bloccare la modifica all'orario, che potrebbe essere introdotta nei prossimi giorni. "Andremo avanti ad oltranza se non ci saranno novità: se non cambierà nulla torneremo davanti ai cancelli anche lunedì 6 maggio" conclude Vasile.