Il Liceo Bertolucci devastato dopo i festeggiamenti di fine anno

Vandalismi al Liceo Bertolucci di Parma dopo i festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico. Il presidente della Provincia Andrea Massari lo segnala, pubblicando le immagini sul suo profilo Instagram. "Stamattina i tecnici della Provincia hanno rilevato i danni all'Istituto Bertolucci di Parma. Chi lavora per avere scuole più sicure deve poi assistere a tanta brutalità. Non sappiamo dire, per ora, se siano i 'civilissimi' festeggiamenti di fine anno o se altri soggetti abbiano preso di mira la scuola, magicamente a fine anno scolastico. Chiunque essi siano si tratta di codardi, criminali e vigliacchi".