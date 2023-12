Londra e Parigi all'estero, cena tra amici e il Sud Italia per gli altri: ecco il Capodanno dei parmigiani

Parigi, Vienna, Londra per quanto riguarda l'estero. Il Sud Italia e una cena in compagnia di amici per tutti gli altri. Sarà questo in sintesi il Capodanno dei parmigiani. Che oscilleranno tra una visita in una Capitale europea e, appunto, la serata in famiglia aspettando come di consueto la mezzanotte dopo il classico cenone.

Una piccola percentuale di parmigiani ha dunque scelto di passare la sera del 31 dicembre fuori dai confini nazionali, nelle classiche città europee che vanno sempre per la maggiore in tutti i periodi dell'anno. Ma quasi tutti alla fine hanno scelto, stando ai pareri raccolti da Parmatoday in questi giorni per le vie della città, di rimanere a casa. Le più gettonate saranno le cene tra amici. In molti si riuniranno in casa o si ritroveranno in locali in diversi casi presi in affitto per la serata del 31 dicembre, dove si consumerà il cenone in attesa del brindisi che sancirà l'arrivo del nuovo anno.

C'è poi una fetta di famiglie, o studenti, che sono partiti o partiranno in queste ore per le città di origine, soprattutto al Sud Italia, per passare l'ultima tranche di festività in famiglia. Non mancano, poi, coloro che hanno scelto il caldo. Tra le più gettonate, Fuerteventura. Aspettando il brindisi di mezzanotte e il 2024.