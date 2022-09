Anziani e fragili: "Si istituisca un tavolo permanente di confronto con le istituzioni"

"Da anni chiediamo l'istituzione di un tavolo permanente sugli anziani e sulle fragilità. Data la situazione contingente, riteniamo che la questione non sia più rimandabile". La pandemia prima e le crescenti difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia e all'inflazione, rischiano di mettere definitivamente in ginocchio (laddove non l'abbiano già fatto) una grossa fetta della popolazione anziana. In questo momento lo Spi Cgil di Parma torna a manifestare tutta la sua preoccupazione in particolare per la fascia over 75, la più fragile, che oltre a vedere ridotta la propria capacità di spesa e a trovarsi in difficoltà con la sostenibilità dei costi alimentari e delle utenze domestiche, affronta quotidianamente una serie di altre criticità che vanno dalla diminuzione progressiva dell'autosufficienza, alle carenze del sistema socio sanitario.

"Per questo motivo – ribadisce la segretaria generale del sindacato pensionati di Parma, Valentina Anelli - occorre strutturare il welfare locale per renderlo più aderente ai nuovi bisogni. E' indispensabile il monitoraggio costante e la mappatura della condizione della popolazione anziana nel Comune, in particolare quella degli over 75, con un'anagrafe condivisa tra medici di base e servizi sociali, al fine di prevenire situazioni di disagio". Altro capitolo da affrontare è quello delle strutture di residenza degli anziani, sia pubbliche che private: "Non vorremmo che le politiche di contenimento dei costi dei prossimi mesi si traducessero in pratiche che possano pregiudicare il benessere degli anziani (e ci riferiamo in particolare al riscaldamento degli spazi), o in un aumento delle rette insostenibile per i pensionati e le famiglie". Per tutti questi motivi il sindacato torna a chiedere un tavolo permanente di confronto che coinvolga i comuni e l'Ausl e che possa mettere in rete servizi e associazioni. Al fine di raccogliere le istanze dei cittadini e tradurle in proposte concrete, lo Spi ha messo in calendario una serie di banchetti in tutta la provincia con le seguenti date:

- PARMA: il 9 settembre dalle 9 alle 13 in piazzale Lubiana (zona Mercato);

- PARMA: il 10 settembre dalle 9 alle 13 in Piazza Ghiaia;

- FIDENZA: il 7 settembre dalle 9 alle 13 in largo Cesare Battisti (zona Mercato);

- LANGHIRANO: il 10 settembre dalle 10 alle 20.00 25° edizione Festival del Prosciutto di Parma, Via Mazzini/ Via del Popolo;

- COLLECCHIO: il 9 settembre dalle 9 alle 13 Via Saragat/ Via Pertini (Zona Mercato);

- FORNOVO: il 6 settembre dalle 9 alle 13 piazza Italo Pizzi (Zona Mercato);

- COLORNO: il 9 settembre dalle 9 alle 13 piazza Garibaldi (zona Mercato);

- SORBOLO: il 7 settembre dalle 9 alle 13 piazza della Libertà;

- MEDESANO: l'8 settembre dalle 9 alle 13 via Martiri della Libertà (zona Mercato);

- BUSSETO: il 9 settembre dalle 9 alle 13 piazza Verdi (zona Mercato).