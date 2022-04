Parma e la Cgil celebrano il centenario delle Barricate

Quest'anno ricorre il centenario delle Barricate di Parma, avvenimento di fondamentale importanza per la nostra città e per il movimento dei lavoratori, il cui ricordo da sempre la Camera del Lavoro territoriale è impegnata a mantenere vivo con iniziative e commemorazioni. Tanto più in occasione di un anniversario come questo la Cgil intende celebrare e rievocare i giorni della gloriosa resistenza della gente di Parma nel 1922 contro l'assedio dalle squadre fasciste di Italo Balbo, costrette poi alla ritirata, con un calendario di eventi dedicati, appunto, alle Barricate.

Il programma delle iniziative, di cui la prima ha già avuto luogo lo scorso 4 marzo alla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, e che si articoleranno nei prossimi mesi (uno degli appuntamenti vedrà la presenza del segretario nazionale CGIL, Maurizio Landini), sarà presentato in una conferenza stampa venerdì 22 aprile, alle ore 11, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro in via Casati Confalonieri, 5/A.

Alla conferenza stampa interverranno Lisa Gattini (segr. gen. CGIL Parma), Andrea Rizzi (resp. Storia e Memoria Cgil Parma), Roberto Spocci (storico), Nadia Ferrari (SPI Cgil Parma) ed Edmondo Montali (Fondazione Di Vittorio) in qualità di rappresentanti del Coordinamento Barricate Cgil Parma, appositamente costituito per il centenario.