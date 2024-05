"Aree interne. Un'opportunità per il territorio": il 27 maggio al Castello di Compiano

"Aree interne. Un'opportunità per il territorio": è in programma per il prossimo lunedì 27 maggio un incontro di riflessione e approfondimento promosso da CGIL Parma, CGIL Valtaro Valceno, SPI CGIL Parma con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Compiano e Unione Valli Taro e Ceno.

Ad introdurre e coordinare il dibattito, in programma per le ore 9 nella prestigiosa Sala del Principe del Castello di Compiano, in via Marco Rossi Sidoli, 15, sarà LISA GATTINI, Segretaria generale CGIL Parma. Dopo i saluti di FRANCESCO MARIANI, Sindaco di Compiano, e le comunicazioni di VALENTINA ANELLI, Segretaria generale SPI CGIL Parma, e GIUSEPPINA ROSSI, Direttrice Distretto Valli Taro Ceno AUSL Parma, sono previsti gli interventi di PAOLO MARTELLI, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma, PATRIZIA MAESTRI, Segreteria Regionale SPI CGIL, PAOLO SPAGNOLI, Segretario confederale CGIL Parma coordinatore Zona Valtaro Valceno, On. ANDREA ORLANDO, Deputato Commissione Attività produttive, e BARBARA LORI, Assessora Regione Emilia-Romagna. Concluderà i lavori MASSIMO BUSSANDRI, Segretario generale CGIL Emilia-Romagna.