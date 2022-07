La Cisl: "A Salsomaggiore formazione concorso enti locali"

Per la CISL FP "la formazione è un aspetto imprescindibile. Oggi, intraprendere o continuare un percorso di formazione è una scelta necessaria per costruire il proprio futuro professionale ed essere pronti ad affrontare il caotico mondo del lavoro o prepararsi per progredire nella propria carriera professionale".

CISLFP Parma e Piacenza organizza a Salsomaggiore Terme - presso il Palazzo dei Congressi - il corso di formazione per il profilo amministrativo e amministrativo-contabile (categoria C). Si tratta di quattro pomeriggi di lezioni in presenza con esperti e professionisti del settore. Le registrazioni ed il materiale didattico utilizzato saranno resi disponibili ai partecipanti che acquisiranno competenze in: Ordinamento Enti Locali, Diritto amministrativo, Contabilità e bilancio, Codice dei contratti. Il termine per iscriversi è fissato il 26 luglio. I posti in aula sono limitati.