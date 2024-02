"Coldiretti donne impresa", Biogas spiegato a scuola

Biogas, energie rinnovabili ed economia circolare sono stati i temi del webinar rivolto ad una classe prima della Scuola elementare di Vicofertie iscritta al concorso “Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo”, promosso da Coldiretti Donne Impresa e Coldidattica.

Con l’ausilio del Consulente di Impianti di Biogas Luca Zambelli i bambini – evidenzia Coldiretti – hanno potuto conoscere come si può produrre energia utilizzando gli scarti di un’azienda agricola, come si costruisce e come funziona un impianto di Biogas, esempio tipico di economia circolare.

Al webinar, promosso da Coldiretti Donne Impresa Parma, sono intervenute la Responsabile Provinciale Monia Repetti che ha sottolineato l’importanza del progetto Coldiretti “Educazione alla Campagna Amica” per avvicinare i ragazzi alla conoscenza del territorio e dell’agricoltura, e la Coordinatrice e referente provinciale del progetto scuole Paola Ferrari, che ha ricordato i prossimi appuntamenti per gli insegnanti tra cui l’incontro provinciale on line del prossimo 20 febbraio e i webinar regionali (14 e 28 febbraio) organizzati di concerto con Coldidattica.

“Ringrazio, a nome di tutte le nostre imprenditrici agricole e della Federazione, la scuola elementare di Vicofertile - ha detto Monia Repetti - per l’adesione al nostro progetto e mi complimento con le insegnanti per il percorso che stanno facendo insieme ai loro alunni e per l’argomento scelto. Un argomento importante per far comprendere ai ragazzi come gli scarti possano essere delle vere e proprie risorse per produrre energia e calore. Aspettiamo con grande curiosità l’elaborato che produrrete e che concorrerà, insieme a quelli delle altre scuole iscritte al concorso, al momento conclusivo del percorso con la mostra e la proclamazione dei vincitori”.