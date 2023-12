Docenti della Rosses Community School - Sunflower Donegal in municipio

Tappa in municipio per i docenti della Rosses Community School - Sunflower Donegal, provenienti dall’Irlanda, nell’ambito di un progetto di scambio Erasmus con il Liceo Bertolucci, per cui era presente la professoressa Gemma Vatiero, sul tema dell’inclusione scolastica. Sono stati ricevuti in municipio dall’Assessora ai Servizi Scolastici, Caterina Bonetti, assieme alla consigliera comunale Gabriella Corsaro, presidente della Settima commissione consiliare permanente. Si è trattato di un momento di scambio e di confronto incentrato sul tema dell’inclusione scolastica con interessanti spunti per i partecipanti.