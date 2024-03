Studenti del Rudi-Stephan Gymnasium in Municipio

Il Presidente del Consiglio comunale Michele Alinovi e l’Assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti questa mattina hanno accolto in Municipio le studentesse e gli studenti della classe 9B del Rudi-Stephan-Gymnasium di Worms, in Italia per uno scambio culturale.

In sala del Consiglio anche le classi 2M, 5E, 2G del Liceo Classico e Linguistico Romagnosi che ospitano i colleghi tedeschi, accompagnati dal Dirigente Scolastico Pier Paolo Eramo e dalla Docente di lingua tedesca Lucia Mortali.

Lo scambio culturale col Rudi-Stephan Gymnasium di Worms, città gemellata con Parma dal 1984, è iniziato nell’anno scolastico 2013-14; è rivolto principalmente alle ragazze e ai ragazzi che frequentano la V Ginnasio e che studiano tedesco come seconda lingua straniera. Il Rudi-Stephan Gymnasium è una scuola di antica tradizione, fondata nel 1527, con un’attenzione particolare alla cultura classica e alle lingue antiche e moderne.

Le studentesse e gli studenti tedeschi sono ospitati in famiglia e, oltre alle attività didattiche, vengono coinvolti in visite culturali in città e nel territorio. Il prossimo aprile i ragazzi e le ragazze del Liceo Romagnosi soggiorneranno a Worms.