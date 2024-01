Concorso pubblico per sette funzionari assistenti sociali: pubblicato il bando

È in pubblicazione il bando di concorso per soli esami per la copertura di sette posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Assistente Sociale (Ex Categoria D).

La domanda deve essere presentata sul sitoINPA - Portale del Reclutamento, all’indirizzo: https://portale.inpa.gov.it/ ui/public-area/login

Per la ricerca del concorso occorre inserire il codice: COMUNEPARMA/2023/ASSISTSOC23

C’è tempo fino al 20 gennaio 2024 per presentare la domanda.

Tutti i dettagli sono disponibili nel bando, pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Parma, nella sezione Amministrazione - Documenti e dati - Bandi e Avvisi Pubblici - Bandi di concorso.

Link al bando: https://tinyurl.com/ypkesjt2