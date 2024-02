Università di Parma: concorso pubblico per 2 posti

L’Università di Parma ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 2 unità di personale.

Questi i dettagli: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di categoria D, posizione economica D1, area Amministrativa-Gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della durata di 36 mesi, per attività nell’ambito del progetto “EU GREEN – European Universities Alliance for Sustainable Growth, Inclusive Education and Environment” alla U.O. Internazionalizzazione dell’Area Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti [Cod. Rif. 2024ptaD001].

Il bando, che scade il 13 marzo 2024 alle 13, è disponibile al link https://www.unipr.it/node/18059