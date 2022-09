Si riunisce il Consiglio provinciale

Giovedì 29 settembre 2022 alle ore 9, nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale.



E’ consentito l’accesso alla sede da parte dei cittadini e/o della stampa, nei limiti di capacità massima di accoglienza della sala.

All’interno del Palazzo Giordani pur non essendoci l’obbligatorietà di utilizzo delle mascherine FFP2 e/o chirurgiche, se ne raccomanda l’uso.



L’adunanza sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g e il relativo file registrato sarà reso disponibile sul medesimo canale per ogni eventuale consultazione.



All’ordine del giorno della seduta i seguenti argomenti:



1. Comunicazione del Presidente - ai sensi dell'art. 31, comma 1°, dello Statuto dell'Ente - in merito al Decreto n. 185 del 28/07/2022 con cui sono state assegnate nuove deleghe ai Consiglieri provinciali.

2. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

3. Interrogazioni e/o interpellanze dei Sigg. Consiglieri.

4. Mozione presentata dai Consiglieri Provinciali Giulia Chiussi, Samantha Parri e Lorenzo Tosi avente ad oggetto: "Diga di Vetto"

5. Programma Triennale LL.PP. 2022-2024 ed elenco annuale 2022 - 4° Variazione.

6. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/23 - art. 21 D.lgs 50/2016. Terzo aggiornamento.

7. Sesta variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 ed aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

8. Esame ed approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Parma per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011.

9. Modifiche ed integrazioni al Regolamento Generale delle Entrate provinciali