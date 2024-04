Università: due incontri per parlare di Europa

L’Università di Parma ospiterà giovedì 18 aprile due incontri in materia di Europa.

Alle 18 in Aula Magna in collaborazione con il Movimento europeo Italia, con la Fondazione Collegio Europeo e con il circolo Il Borgo sarà presentato il volume “A che ci serve l’Europa” di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento europeo, Emma Bonino e Luca Cambi, con prefazione di Corrado Augias e postfazione di Romano Prodi.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Collegio Europeo Cesare Azzali e del Sindaco Michele Guerra interverranno Pier Virgilio Dastoli e l’ambasciatore Piero Benassi, docente di Diplomazia contemporanea all’Università Cattolica di Milano e già rappresentante permanente dell’Italia presso l’UE. L’appuntamento sarà moderato dalla giornalista Barbara Roffi.

La presentazione delle 18 sarà preceduta, alle 15.30 in Aula Cavalieri, da un incontro con studentesse e studenti per illustrare il Libro Verde del Movimento europeo “Scriviamo insieme il futuro dell’Europa”, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali. Interverranno Emanuele Castelli, docente di Scienza politica all’Università di Parma, il Presidente del Movimento europeo Italia Pier Virgilio Dastoli e l’ambasciatore Piero Benassi.