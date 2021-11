"Molto più di Zan": oggi il corteo contro l'affossamento del Ddl

Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 novembre, a partire dalle ore 16.30, si terrà un corteo - promosso dalle associazioni Lgbtqia+ - contro l'affossamento del Ddl Zan dal titolo 'MoltopiudiZan' per rilanciare la lotta per i diritti delle persone e della soggettività Lgbtquia+ nella nostra città. Il concentramento del corteo, promosso dell'Ottavo Colore e da altre realtà dall'Anpi ad ArtLab, dal collettivo transfemminista Taboo alla Casa delle Donne di Parma - è previsto per le ore 16.30 a Barriera Repubblica. La manifestazione si concluderà in piazza Garibaldi. "Avete affossato una legge ma non la lotta per i nostri diritti" si legge nel manifesto di convocazione del corteo.