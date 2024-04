In Asta un rarissimo ritratto di Alessandro Farnese in età adulta

In Asta da Lempertz un rarissimo ritratto di Alessandro Farnese in età adulta. L’elegante miniatura sarà tra i protagonisti dell’imperdibile asta dedicata agli Old Masters in programma a Colonia il 16 maggio. L’opera, stimata tra gli 80.000 e i 120.000 euro, è da ascrivere indubbiamente alla mano del pittore fiammingo Jean de Saive, nominato pittore di corte a Namur, nel 1580.

La miniatura che Lempertz presenta in asta è datata a prima del 1585, anno in cui al Farnese fu concessa l’onorificenza del Toson d’Oro ed è l’unico ritratto rimasto in mano privata a rappresentare in età adulta Alessandro Farnese, Duca di Parma e Piacenza e Governatore delle Fiandre. Nonostante la fama di Alessandro, le su effigi sono estremamente rare, poiché il condottiero ha speso la maggior parte della sua esistenza in viaggio occupandosi delle campagne militari, senza disporre di troppo tempo per posare per ritratti ufficiali. Ciò che contraddistingue la corte di Alessandro Farnese, una delle più prominenti figure politiche del XVI secolo, è il carattere di vita errante: costantemente impegnato in mandati politici e campagne militari, il governatore non poteva avere una vita stanziale che gli avrebbe permesso un programma di rappresentazione artistica più consistente.

In ogni caso, Farnese, educato nell’ambito delle più sofisticate corti europee è certamente consapevole del potenziale rappresentato dai ritratti ufficiali e già in giovane età viene ritratto da eccellenti pittori, quali Antonis Mor, Sofonisba Anguissola e Alonzo Sanchez Coello. Sebbene rari, i ritratti di Alessandro mostrano intenzioni propagandistiche, nella tradizione già inaugurata da Carlo V. Per questo motivo questo piccolo ritratto su rame può essere considerato a pieno titolo un’importante aggiunta alle immagini esistenti di Alessandro durante il suo difficile governatorato delle Fiandre, nonché una testimonianza dell’esistenza di versioni portatili dell’effige pensate – con ogni probabilità – per essere un dono diplomatico. A caratterizzare il ritratto, che presenta una resa estremamente dettagliata, è l’espressione del condottiero vivace e non stereotipata, cosa che porta a pensare che il ritratto sia stato eseguito dal vivo.