George Clooney all'Antica Corte Pallavicina

Il celebre attore George Clooney è stato ospite de L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, dove ha festeggiato il suo 63esimo compleanno.

“L’attore premio Oscar e regista è tornato - scrive lo chef Massimo Spigaroli. Ci ha scelto come buen retiro durante le riprese del film e ha festeggiato, con una cena a lume di candela ad Antica Corte Pallavicina, il suo 63° compleanno in compagnia della moglie Amal, dei "colleghi" hollywoodiani Adam Sandler, Laura Dern e di alcuni amici. È stata per noi una immensa gioia poterlo accogliere nuovamente e ringraziamo tutti di cuore per la squisita gentilezza e grande empatia dimostrate verso tutto il nostro Staff di cucina e di sala".