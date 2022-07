Immatricolazioni: all’Università di Parma il 7 luglio è il “Click Day”

È tutto pronto per il “Click Day” delle immatricolazioni all’Università di Parma, fissato per giovedì 7 luglio come sempre on line. I 98 corsi complessivi offerti dall’Ateneo per l’anno accademico 2022-2023 hanno diverse tipologie di accesso: accesso libero; con test nazionale o locale; con selezione per titoli; in ordine cronologico con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità. Il “Click Day” del 7 luglio è particolarmente significativo per i corsi a numero programmato locale che adottano una selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità e per i corsi a libero accesso. Il 7 luglio ci saranno 11 fasce orarie in cui prenotare il proprio posto, “aperte” con cadenza oraria dalle 9 per gli 11 corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito, e dalle 18.30 per i corsi a libero accesso.

Questa la ripartizione oraria

dalle 9 Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi (LT, ammissibili 333 )

Biotecnologie (LT, ammissibili ) dalle 11 Chimica (LT, ammissibili 144 )

Biologia (LT, ammissibili ) dalle 13 Scienze Motorie, Sport e Salute (LT, ammissibili 251 )

Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LT, ammissibili ) dalle 15 Scienze e Tecnologie Alimentari (LT, ammissibili 133 )

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU, ammissibili ) dalle 17 Farmacia (LMCU, ammissibili 179 )

Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale, ammissibili ) dalle 18 Qualità e Approvvigionamento di Materie prime per l’Agro-alimentare (LT a orientamento professionale, ammissibili 28 )

La procedura per effettuare l'immatricolazione è online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario.

Si consiglia di registrarsi prima sul sito web dell’Ateneo per ottenere già le proprie credenziali individuali e agevolare così le operazioni. La registrazione anticipata è utile naturalmente per tutti i corsi (ottenere le credenziali prima fa risparmiare comunque tempo all’atto dell’immatricolazione) ma lo è in modo particolare per i corsi in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito, per i quali il “fattore tempo” è molto importante: se si hanno già le credenziali individuali, il 7 luglio si potrà procedere direttamente alla prenotazione del posto senza dover inserire i dati richiesti in fase di registrazione. Per accedere alla procedura è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/ registrazione e seguire le istruzioni. Prima del 7 luglio è possibile registrarsi con credenziali SPID e senza credenziali SPID. Ma il 7 luglio, per permettere a tutti di concorrere nelle medesime condizioni, l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi quel giorno non sarà attivo.

L’offerta formativa dell’Università di Parma propone per l’a.a. 2022-2023 98 corsi complessivi:

44 corsi di laurea, di cui due professionalizzanti – 3 anni

7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

47 corsi di laurea magistrale – 2 anni

Per le info di dettaglio sui corsi e sui tempi delle immatricolazioni si possono consultare il sito web dell’Università www.unipr.it, il sito “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta. unipr.it, realizzato appositamente per le future matricole, e il Manifesto degli studi 2022-23, pubblicato sul sito web Unipr al link https://www.unipr.it/ manifesto-degli-studi-20222023 .