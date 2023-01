Inflazione: nel 2022 ogni famiglia parmigiana ha speso 2.585 euro in più

Nel corso del 2022 ogni famiglia parmigiana ha speso in media 2.585 euro in più a parità di consumi, a causa dell'aumento dei prezzi dovuti all'inflazione che, per quanto riguarda il nostro territorio, a dicembre è stata del 10,7%, piazzandosi al 27esimo posto in Italia. La fotografia è fatta dai dati definitivi sull'inflazione diffusi dall'Istat. In Regione l'inflazione è stata più alta a Bologna, Modena e Reggio Emilia.

L’aumento di prezzi è costato ad ogni famiglia italiana, a parità di consumi, ben 2.369 euro nel 2022, con una stangata complessiva che supera quota 61,3 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.

Un tasso medio annuo dell’8,1% si traduce infatti a consumi costanti in un maggiore esborso pari in media a +2.369 euro per la famiglia “tipo”, spesa che sale a +3.285 euro annui per un nucleo con tre figli – analizza il Codacons – Un single ha speso 1.682 euro in più rispetto all’anno precedente, +1.619 euro il pensionato, +2.528 euro una coppia senza figli, +2.863 euro un nucleo con 1 figlio, +3.069 euro una famiglia con 2 figli

A livello provinciale è Catania la città che a dicembre registra l’inflazione più elevata pari al +14,7% su base annua, mentre ad Aosta la crescita dei prezzi si ferma al +8,5% - analizza il Codacons – Se si considera però la diversa spesa per consumi delle famiglie sul territorio, è Milano la città che risente maggiormente dell’inflazione, con il tasso al +12% che si traduce in una maggiore spesa annua in media pari a +3.257 euro a famiglia. Un nucleo residente a Potenza, con una inflazione al 9,2%, spende invece “appena” +1.817 euro all’anno, il valore più basso d’Italia.