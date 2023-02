Infortuni sul lavoro: nel parmense cresciuti di oltre il 20% in un anno

Nel parmense, nel 2022, gli infortuni sul lavoro sono cresciuti di oltre il 20% rispetto al 2021. Un dato di poco inferiore a quello nazionale: l'aumento, in questo caso, è stato del 25%.

È quanto si ricava dai dati messi a disposizione dall'Inail, attraverso il nuovo numero del periodico dedicato ai dati, curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa). In particolare vengono approfonditi i dati provvisori dell?ultimo anno, frutto delle rilevazioni mensili delle denunce presentate all?Istituto.

A livello nazionale alla data dello scorso 31 dicembre, gli infortuni denunciati nel 2022 sono stati 697.773, in aumento del 25,7% rispetto al 2021, del 25,9% rispetto al 2020 e dell?8,7% rispetto al 2019.

A livello nazionale i dati evidenziano, in particolare, un incremento rispetto al 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro (+28,0%) sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l?abitazione e il posto di lavoro (+11,9%).

Gli aumenti più rilevanti nella Sanità e nei Trasporti.

Il numero delle denunce ha segnato un +24,5% nella gestione Industria e servizi (dai 464.401 casi del 2021 ai 578.340 del 2022), un -3,6% in Agricoltura (da 26.962 a 25.999) e un +46,3% nel Conto Stato (da 63.873 a 93.434).

Gli infortuni in occasione di lavoro sono in aumento in quasi tutti i settori produttivi, a partire dalla Sanità e assistenza sociale (+113,1%), dal Trasporto e magazzinaggio (+79,3%), dalle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+55,2%) e dall?Amministrazione pubblica, che comprende le attività degli organismi preposti alla sanità ? Asl ? e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (+54,8%).

L?aumento rilevato nel 2022 rispetto al 2021 per gli infortuni in complesso è legato sia alla componente maschile, che presenta un +16,0%, sia soprattutto a quella femminile, che registra un +42,9%, in larga misura influenzato dal notevole incremento degli infortuni in occasione di lavoro, in particolare quelli da Covid-19. L?emergenza sanitaria, infatti, ha fortemente condizionato l?andamento infortunistico, con un 2022 che nel solo primo trimestre ha superato il numero dei contagi dell?intero 2021.