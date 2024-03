Facebook e Instagram tornano a funzionare: ecco cosa è successo anche a Parma

Facebook e Instagram stanno ritronando a funzionare. Oggi, martedì 5 marzo, Facebook e Instagram hanno infatti smesso di funzionare per alcune ore. Diversi utenti hanno segnalato problemi di accesso, non riuscivano ad aprire i social. Quando provavano a entrare sul browser e sull'app, non si caricava la schermata, appariva solo una pagina bianca vuota, priva di messaggi di errore o altri contenuti.

La situazione è stata confermata dalle segnalazioni su Downdetector, che mostravano un’impennata a partire dalle 16 di oggi pomeriggio. Nessun disservizio invece su Whatsapp. Molti utenti si sono ritrovati improvvisamente sconnessi dai propri account. Tentando di fare log-in comparivano messaggi come “Impossibile accedere: si è verificato un errore imprevisto”. Gli utenti si sono riversati su Twitter per avere conferma del disservizio dei social di Meta. L’hashtag #Instagramdown è già il primo trending topic, con 30,5 mila post. Al momento non è chiaro a cosa sia dovuto il problema. I social comunque hanno ripreso a funzionare correttamente.