Gli insulti del cliente al ristorante giapponese e la risposta del gestore: "La prossima volta piatto gratis"

Gli imprevisti si sa, possono capitare in tutte le situazioni soprattutto se c'è confusione e, come in questo caso, qualche problema tecnico.

Durante un serata al ristorante giapponese Gainen di via Mantova a Parma si sono verificati piccoli inconvenienti e alcuni piatti non sono arrivati. Chi frequenta gli All you can eat sa che può succedere. Un cliente a cui non è stato portato un piatto di edamame ha scritto un messaggio con insulti diretti al gestore del locale sul biglietto che si usa per le ordinazioni: "Non mi avete portato gli edamame, B...". Ecco la risposta magistrale del proprietario.

"A questo ‘signore’ diciamo che di solito la nostra è una clientela molto educata. Siamo sempre grati a chi ci sceglie, a chi ci critica e a chi - dopo aver detto su di noi quello che giustamente pensa - torna a farci visita o decide di cambiare locale. Un po’ meno grati verso chi ci insulta, invece. Probabilmente ci siamo dimenticati di servire una portata e ci scusiamo per questo, ma se l’autore di questo splendido autografo tornasse da noi avrebbe un piatto di edamame in omaggio. Oltre che un dolcetto della fortuna. Abbiamo già confezionato il bigliettino al suo interno: “Ti auguriamo di non incontrare per tua LA via gente scortese e ti aspettiamo al Gainen”