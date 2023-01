Ambiente, Rainieri (Lega): "Il Comune intervenga contro le nutrie"

Sollecitare il Comune di Parma a un maggiore impegno contro le nutrie nel quartiere Colombo.

A chiederlo, in un'interrogazione, è Fabio Rainieri (Lega) che ricorda come "premesso che gli abitanti del quartiere Colombo nella città di Parma lamentano la presenza eccessiva ed infestante di nutrie in tale zona urbana, ma secondo quanto riportato dai media locali il Comune di Parma allertato dagli abitanti di alcuni condomini si sarebbe rifiutato di attivare un intervento di bonifica, adducendo di non essere competente sulle aree private, così come le ditte private contattate per effettuare disinfestazioni negli spazi interni ai condomini si sono dette anch’esse impossibilitate ad intervenire in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità pubbliche competenti".

Il leghista sottolinea come stando alle normative, in primo luogo regionali, vigenti "le attività previste per il controllo della nutria in ambito urbano spettano ai Comuni, senza distinguere tra aree private e pubbliche".

Da qui l'atto ispettivo per chiedere all'amministrazione regionale "se ritiene conforme al Regolamento Regionale per il controllo della nutria in vigore che il Comune di Parma si possa rifiutare di attuare interventi di controllo di quella specie in una zona di propria competenza, almeno per quanto riguarda gli spazi pubblici e se intenda sollecitare il Comune di Parma ed altri enti eventualmente competenti in quella zona urbana per il controllo delle nutrie a adottare quanto prima interventi adeguati sul quartiere Colombo".