Inquinamento, bollino rosso: limitazioni fino al 5 febbraio

A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del Pm10, proseguono in tutta la Regione le misure emergenziali per la qualità dell’aria fino a lunedì 5 febbraio compreso, con lo stop ai diesel Euro 5. Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, in base alle misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna e collegate al Pair.

Il meccanismo prevede, infatti, l’emissione dei bollettini Arpae nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, effettuati sui dati di rilevamento dei giorni precedenti, con un sistema di valutazione integrato che si fonda sulla previsione meteorologica e di qualità dell’aria per i giorni successivi, prevedendo i possibili sforamenti.