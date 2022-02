Al Molinetto i ragazzi a lezione di yoga con l'associazione culturale MillePiedi

Un progetto innovativo e sperimentale del settore Welfare del Comune di Parma che offre agli adolescenti e alle loro famiglie un'esperienza positiva e un luogo in cui crescere insieme. In un contesto in cui i legami sociali si affievoliscono, diventa fondamentale offrire ai ragazzi e alle famiglie fragili spazi in cui vivere insieme occasioni di incontro e confronto con adulti formati che essere un saldo punto di riferimento e di confronto.

Le attività dell'associazione culturale MillePiedi sono strutturate in stretta sinergia e co progettate con il Gruppo di Educativa Territoriale Molinetto. Saranno quattro pomeriggi a partire dal 15 febbraio in cui ragazzi, dagli 11 ai 16 anni sotto la guida di personale educativo, costruiranno, attraverso la pratica dello yoga, relazioni positive tra pari. Sarà l'occasione per le famiglie di non sentirsi sole nel compito di crescita dei propri figli, potranno conoscere le risorse del territorio, instaurare relazioni, integrarsi e apportare il proprio contributo alla comunità.



L’Associazione Millepiedi è stata fondata nel 1995 da Paola Campanini che la presiede e la conduce insieme alla vice Presidente Beatrice Zani. È un’associazione culturale senza fini di lucro la cui unica finalità è la diffusione dello yoga, ha collaborato in maniera continuativa con diversi istituti Scolastici Scuole Secondarie di Secondo Grado della città con progettualità per insegnanti e studenti.Per questoed incanalare in modo positivo le energie in esubero, le irrequietezze, le aggressività ed anche per riportare alla concentrazione e alla disciplina.