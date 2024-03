Stanotte torna l'ora legale. Lo spostamento delle lancette nel 2024 è in concomitanza con la Pasqua, avviene nella notte tra sabato 30 marzo 2024 e domenica 31 marzo quando le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Un'ora in meno di sonno.

Il fisico delle persone impiega alcuni giorni ad adattarsi al cambio dell'ora, a causa dell'orologio biologico, legato ai ritmi circadiani. Ci può essere qualche difficoltà quando avvengono cambiamenti improvvisi come quelli provocati dal passaggio dall’ora invernale a quella estiva. In questo caso stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e produttività sul lavoro, nausea e inappetenza sono sintomi comuni che non richiedono quasi mai l’assunzione di farmaci.

Le giornate si allungano, ci sarà un'ora di luce in più. L'altro lato della medaglia è che ci sarà un'ora in meno di luce nella prima parte del giorno, ma se ne accorgono solo i più mattinieri.