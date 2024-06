L’Ospedale di Vaio ha festeggiato 20 di attività

L’Ospedale di Vaio ha festeggiato oggi il suo ventesimo compleanno, insieme a volontariato, istituzioni e ai professionisti di “ieri e di oggi”.

Fondamentale punto di riferimento per la sanità parmense, la struttura ospedaliera dell’Azienda Usl di Parma è stata inaugurata il 4 luglio del 2004. Da allora ha seguito un percorso di costante crescita, che lo ha reso un luogo di eccellenza nelle cure ospedaliere anche oltre i confini provinciali.

Le celebrazioni dei 20 anni di attività sono iniziate al mattino con la presenza di numerosi banchetti informativi delle associazioni di volontariato, allestiti lungo il tunnel che porta all’ingresso principale dell’ospedale, quale occasione per conoscere più da vicino l’impegno dell’associazionismo locale a supporto della sanità. Si è proseguito poi con le visite guidate ad alcuni reparti, con l’accompagnamento dei volontari del Punto di Comunità e del Comitato Consultivo Misto di Fidenza insieme al personale sanitario.

IL GRAZIE AGLI EX DIRIGENTI

Alla presenza della direzione aziendale e delle autorità, tra cui i sindaci di Fidenza, Salsomaggiore e dei Comuni del Distretto oltre al presidente della Provincia di Parma, in Aula A si è tenuto l’incontro con i professionisti “di ieri e di oggi”.

Una sessantina tra ex direttori di Unità operativa ed ex coordinatori infermieristici, oltre al presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani, hanno ricevuto una pergamena quale attestato di benemerenza e riconoscimento per il contributo dato alla crescita dell’ospedale in questi 20 anni, un momento celebrativo allietato dalle note della violinista Monica Zaccaria.

LE DICHIARAZIONI

“Il merito dei risultati d’eccellenza raggiunti dall’Ospedale di Vaio – ha sottolineato il commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi – è di tutti i professionisti che in questa struttura hanno lavorato e lavorano, senza dimenticare il grande apporto del mondo del volontariato e i sostegno delle istituzioni del territorio. Oltre che occasione di ringraziamento doveroso a tutti loro, oggi è anche un momento utile per acquisire consapevolezza di che cosa vogliamo che sia l’Ospedale di Vaio da qui a 15-20 anni, con la stessa lungimiranza di chi progettò questa struttura oltre due decenni anni fa”.

“L’ombra lunga che minaccia la sanità pubblica sta arrivando anche in Emilia-Romagna – ha ricordato il sindaco di Fidenza, Davide Malvisi -: questo ospedale è un baluardo contro questa deriva e per questo va non solo difeso ma valorizzato e potenziato sempre di più”.

“Ringrazio tutti i professionisti che hanno lavorato e che lavorano in questo ospedale – ha affermato il sindaco di Salsomaggiore Michele Musile Tanzi -: è necessario che resti un’eccellenza e auspico che continui ad esserla per tanto tempo ancora”.

“Il miglior modo per ricordare e ringraziare chi ha lavorato in questo ospedale e lo ha reso un presidio di cure così avanzato – ha sostenuto il presidente della Provincia di Parma Andrea Massari – è condividere e sostenere tutti insieme il valore fondamentale per la nostra democrazia rappresentato dalla sanità pubblica, che deve tornare ad essere una priorità nelle scelte di ogni governo sia a livello locale che nazionale”.

VAIO IN NUMERI

E’ il secondo ospedale della provincia di Parma per volume di attività. Dispone di 210 posti letto, di cui 194 ordinari e 16 in regime di day-hospital. Da luglio 2004 a fine 2023, ha registrato oltre 227mila i ricoveri mentre le prestazioni ambulatoriali sono state complessivamente quasi 8 milioni. Gli accessi al Pronto soccorso, dal 2010 al 2023, sono stati oltre 421mila di cui oltre 18mila per patologie urgenti (codice rosso o arancion