Il torrente Enza è in piena in seguito alle forti piogge che stanno colpendo da giovedì 2 novembre Parma e provincia. Alle 2 di notte è stata disposta la chiusura del ponte di Sorbolo a scopo precauzionale. Potrebbe rimanere chiuso almeno fino alle 7. Lo sottolinea Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, sul posto insieme ai volontari della Protezione Civile per monitorare la situazione.