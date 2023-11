Enza sopra il livello di massima allerta, Cesari: "Sarà una lunga notte"

Le intense precipitazioni ancora in corso in Appennino stanno generando ondate di piena sul torrente Enza che, secondo il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, in serata raggiungerà livelli importanti. "Per queste ragioni, sarà necessario tenere monitorata la situazione tutta notte e nell’eventualità vi fossero aggiornamenti significativi, sarò costretto a disturbarvi", scrive Cesari sul suo profilo Facebook. Necessaria la chiusura del Ponte a Sorbolo, all’arrivo della piena, nelle ore dopo la mezzanotte. L'Enza, in questo momento, è molto al di sopra del livello 3, quella di massimo rischio, a Vetto. Si prospetta una piena importante, mentre continua a piovere intensamente a monte.

L'ALLERTA DEL SINDACO GUERRA

Ferrovie dello Stato ha comunicato che dalle 2 di stanotte chiuderà la tratta ferroviaria tra Brescello e Sorbolo sulla Parma- Suzzara perché si attende la piena del fiume Enza. Si prevedono, ovviamente, disagi e cancellazioni se la chiusura si protrarrà durante l'orario di servizio.