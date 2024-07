Bomba d'acqua e grandine a Fidenza e nella Bassa parmense

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sul Parmense. Da poco prima delle ore 17 di lunedì 1° luglio, infatti, piogge torrenziali e grandine hanno interessato in particolare le zone di Fidenza e della Bassa Parmense. A Fidenza in pochi minuti sono già scesi 40 millimetri d'acqua. Sono segnalati disagi alla circolazione stradale tra Fidenza e Salsomaggiore Terme: alberi caduti in mezzo alla carreggiata, in particolare tra Salsomaggiore e Ponte Ghiara. Tra le zone colpite anche i comuni di San Secondo e di Soragna. A Fidenza il Marconi Park e il sottopasso della stazione dei treni sono stati allagati.

La bomba d'acqua ha provocato l'allagamento della strada provinciale che collega Fidenza a Castione Marchesi. Nel territorio di Busseto, tra San Rocco e Sant'Andrea, la viabilità è difficoltosa a causa di alcuni allagamenti.

A Parma, per ora, non si registrano precipitazioni, che dovrebbero arrivare, anche se più lievi, nelle prossime ore.

IN AGGIORNAMENTO