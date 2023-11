Cerimonia di consegna della sciarpa tricolore al neo Commissario Massimo Robuschi

Nella giornata di ieri, alle 11, il Questore della Provincia di Parma, Maurizio di Domenico, ha consegnato la Sciarpa Tricolore al neo Commissario della Polizia di Stato Massimo Robuschi, in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Parma.

La cerimonia si è tenuta presso la Sala Stampa della Questura in video collegamento con la Scuola Superiore di Polizia dove il capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ha consegnato la Sciarpa Tricolore ai Vice Commissari in servizio a Roma.

La sciarpa Tricolore assume un particolare valore per i Funzionari della Polizia di Stato non soltanto perché simboleggia le delicate ed alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.