Poste: carenza di personale e carichi di lavoro eccessivi. La Cisl: “Migliorare le condizioni”

Carichi di lavoro eccessivi a cui sono troppo spesso sottoposti i lavoratori di Poste Italiane, a causa della carenza di personale e dell'aumento dei servizi digitali e l’assetto proprietario di Poste italiane: sono due dei principali argomenti su cui si è di dibattuto nei giorni scorsi in occasione del rinnovo della segreteria del sindacato di categoria SLP Cisl di Parma e Piacenza.

Sono stati eletti Raffaella Viano, segretario SLP Cisl Parma Piacenza, Stefano Repetti, segretario aggiunto, Carmine Montemitro, in qualità di segretario organizzativo.

“La Cisl confida che l’attenzione del Governo in merito all’ulteriore privatizzazione di Poste Italiane, faccia seguire fatti coerenti alle ultime dichiarazioni della premier Meloni - ha spiegato Raffaella Viano - non vogliamo una riduzione dei servizi o il rischio di un aumento delle tariffe o, anche, un peggioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti. Chiediamo quindi al Governo di mantenere, come di recente promesso, una quota di partecipazione pubblica di maggioranza in Poste Italiane, in modo di garantirne il ruolo di servizio pubblico essenziale”.