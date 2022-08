Riaperta in entrambi i sensi la Sp 28 a Ponte Lamberti

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che oggi venerdì 12 agosto 2022 è stata ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia sulla Strada provinciale n. 28, tra Varsi e Bardi, in località Ponte Lamberti.



Nella primavera 2021 la strada era stata interrotta, prima del ponte sul Ceno, da un movimento franoso a monte strada con caduta massi, terriccio e piante, che avevano occupato parte della carreggiata; i materiali erano stati poi prontamente rimossi, e dal giorno dopo la provinciale era stata resa transitabile a senso unico alternato regolato da semaforo.



“Adesso quel tratto è di nuovo percorribile nei due sensi di marcia – spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi – Siamo soddisfatti di essere riusciti a mettere in sicurezza questa ferita che si era creata nel versante, migliorando la situazione per i pendolari e le aziende di trasporti che percorrono la Sp 28, che già presenta altre criticità.”



I lavori effettuati hanno comportato operazioni di disgaggio del versante e la sua ri-profilatura, l’installazione di una barriera paramassi posta a 20 metri circa dalla strada, consentendo il ripristino del transito in entrambi i sensi, con la rimozione del semaforo. A breve saranno completate le ultime rifiniture.