“Dazebao”: proseguono gli incontri per conoscere e riflettere

La rassegna “Dazebao” attende il pubblico con nuovi incontri serali, a ingresso gratuito e sempre alle ore 21, per offrire spunti di riflessione su diversi argomenti in modo diretto, proprio come quei grandi manifesti muraliche le hanno dato il nome, per veicolare idee, informazioni e punti di vista.

Dopo il primo appuntamento dello scorso 11 giugno con Matteo Insolia, autore di “Cieli in fiamme”, martedì 25 giugno in Rocca a Sala Baganza arriverà il giornalista-scrittore Valerio Varesi, diventato famoso con i gialli del commissario Soneri. Varesi dialogherà con la ex parlamentare sindacalista Patrizia Maestri presentando la sua ultima opera “Estella. La vita straordinaria e dimenticata di Teresa Noce” (Neri Pozza, 2024), ilracconto della partigiana e deputata che ha fatto parte dell’Assemblea Costituente. L’incontro è organizzato dall’Associazione “La Locomotiva”.

Il giorno dopo, nel Cortile interno della Rocca che sarà teatro di tutti i successivi appuntamenti, il terzo incontro “Dialoghi sull’Adolescenza” con Stefano Manici, autore di “Adole-scemi? Breve manuale di resistenza per ragazze/i” (Erikson, 2022) che terrà una conferenza-spettacolo con letture dal vivo. Modera Elisabetta Salvini.

La quarta tappa di giovedì 11 luglio, avrà per titolo “Focus Palestina. Storie, immagini e letture per andare oltre stereotipi e luoghi comuni”. Focus che sarà condotto da Latino Taddei, insegnante di italiano, iranista e ricercatore del Centro Studi Movimenti, organizzatore dell’incontro insieme al Tavolo per la Pace. Un’occasione per riflettere su un tema di drammatica attualità con un esperto.

Il quinto e penultimo appuntamento, promosso dal Gruppo di Lettura, è previsto per lunedì 15 luglio con la scrittrice Sarah Savioli, laureata in scienze e perito tecnico forense, autrice di romanzi gialli anche per ragazzi come “Delitto alla Tesla Academy” che rientra nella collana “Feltrinelli Kids”.

“Dazebao si concluderà mercoledì 17 luglio, con latradizionale serata di divulgazione scientifica condotta dal ricercatore della NASA Michele Vallisneri intitolata“Albert Einstein: uomo, scienziato, mito” e realizzata in collaborazione con il Circolo “Il Borgo”. Vallisneri sarà accompagnato dalla suggestione artistica, con gli interventi dell'attore Sandro Carotti e il commento musicale di Moreno Conficconi e Luca Nobis.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno negli spazi interni della Rocca Sanvitale. Per informazioni è possibile contattare lo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense, telefonando allo 0521 331342 o inviando una email all’indirizzo IAT@unionepedemontana.pr.it.