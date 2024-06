Chiusa nel pomeriggio la strada provinciale 97 di Scurano, frazione del comune di Neviano degli Arduini. In conseguenza delle forti piogge che si sono abbattute su Parma e provincia nella giornata di lunedì 24 giugno si è infatti formata una frana lungo la strada provinciale. I tecnici della Provincia di Parma ne hanno disposto la chiusura, per consentire gli interventi di messa in sicurezza.