L'Anpi di Parma sostiene la raccolta fondi per Casa Cervi

"L' Anpi provinciale di Parma ha deciso di sostenere fattivamente la raccolta fondi in segno di solidarietà con Casa Cervi, dopo il gravissimo episodio di cronaca che ha visto la rapina dell'intero incasso della giornata della Festa del 25 Aprile.

Rapinare Casa Cervi è un affronto enorme, è come uccidere ancora i sette figli di Alcide; è come bruciare per l'ennesima volta questa preziosa Casa. Anpi provinciale Parma invita i suoi iscritti e tutti quelli che amano questo libero luogo di memoria a sostenere con forza Casa Cervi".