Stadio temporaneo: Sorbolo si candida

Il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, avanza la candidatura del suo comune per ospitare lo stadio temporaneo del Parma. Con un post su Facebook, indica l’area nella quale potrebbe sorgere l’impianto in attesa che il Tardini venga ristrutturato.

Un primo contatto con il Parma ci sarebbe stato e, secondo indiscrezioni, il Comune e il Parma avrebbero anche discusso sulla fattibilità del progetto. Detto questo, Nicola Cesari, in un suo intervento a Parma Europa, in onda su 12TvParma, si era espresso così.

“A Sorbolo ci sono strumenti urbanistici che stanno per entrare in vigore, quelli che una volta si chiamavano piani regolatori e ora piani urbanistici comunali, che legittimano la possibilità di poter costruire e sono pochi oggi i comuni che già se ne sono dotati, nella nostra provincia si contano sulle dita di una mano come Sissa Trecasali, Collecchio, Montechiarugolo, che potrebbero farlo già domani, ma manca ad altri comuni. Sorbolo Mezzani presto sarebbe legittimato a tutti gli effetti.

La zona identificata sarebbe alle porte del comune, dietro al nuovo centro commerciale, dunque non nel centro del paese, ma in prima periferia e sarebbe strategico per i flussi da fuori in quanto abbiamo anche una viabilità diretta, e soprattutto la ferrovia che è in pratica una metropolitana leggera che sta per essere completamente elettrificata. E la stazione ferroviaria di Sorbolo sarebbe a 500 metri da questa zona.

I tempi? Se si arrivasse ad una approvazione entro fine mandato (stiamo per entrare in quella fase in cui gli amministratori non possono far nulla), noi siamo in condizione entro un anno di avere lo stadio, ma solo se ci si decide a fare davver qualcosa…”.