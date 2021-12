"Super Green pass: ogni settimana controlleremo il 20% dei locali"

Nella mattinata di oggi, venerdì 3 dicembre, si è svolta la riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, in vista di lunedì 6 dicembre, giorno in cui scatteranno le nuove norme relative al Super Green Pass e al Green Pass. I controlli scatteranno a bordo di bus e treni e nei locali pubblici, bar e ristoranti. Come stabilito da una circolare inviata al Prefetto su mezzi pubblici la verifica verrà effettuata da polizia e carabinieri mentre all'interno dei locali dalla polizia locale, sotto il coordinamento della guardia di finanza.

"È stata indicata - ha sottolineato il Prefetto Lucio Garufi - una priorità per quanto riguarda i controlli: polizia e carabinieri per il trasporto pubblico locale e polizia locale per i locali pubblici. Per quanto riguarda i bus i controlli, in primis, spettano ai verificatori del vettore"..