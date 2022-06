Terna: conclusa a Parma la demolizione dei tralicci

Si sono concluse le attività di demolizione dei sostegni elettrici non più necessari a seguito dell’entrata in esercizio del nuovo collegamento in cavo interrato, lungo oltre 1 Km, denominato "Parma Vigheffio - Parma Valera". L’intervento di Terna ha consentito di eliminare circa 1 Km di linee aeree e 5 sostegni, permettendo di liberare dalle infrastrutture circa 3 ettari di territorio in un’area di particolare pregio per lo sviluppo urbanistico del comune di Parma.