Covid, test rapidi per genitori e studenti: l'elenco delle 77 farmacie aderenti

Ecco l'elenco delle farmacie di Parma e provincia aderenti all'iniziativa che prevede la possibilità, per gli studenti delle scuole del parmense e per i parenti conviventi, di effettuare il test rapidi per il Covid-19.

Le farmacie a Parma



Fornari, Coop Gibertini, Corradini, Allegri, Nazionale, San Filippo Neri, Contini, Amadasi, Coop Bixio, Pezzana, Solferino, F.lli Caberti, Zanetti, Montebello, Crocetta, Brandonisio, Costa, San Francesco, Prati Bocchi, Farm Ponte Dattaro, Baganza, Venezia, Tomatis, Leporati, Sant’Ilario-Lubiana, Comunale Campioni, Zarotto, Stadio Tardini, Cassitto, Uniparma, Picasso, Farmacia Dei Mercati, Farmacia di Vicofertile, Cavagnari, Minerva.

Le farmacie in provincia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



San Giovanni (Bardi), Sant’Eufemia (Bedonia), Piccoli e Centrale (Busseto), Donetti e Comunali I Prati (Collecchio), Arnoldi e Antica Siviero (Colorno), Ghajar Baigi e Farm Ghiare (Corniglio), Piazza (Felegara), Bracchi (Felino), Malchiodi, Gemignani, Cavour, San Donnino, Ballotta, farmacia dottoresse Cavalli e Vidale (Fidenza), Sanvitale e Mainardi Katia (Fontanellato), Farmacia del Taro (Fornovo), Agnelli (Lesignano), Pettenati e Denegri (Medesano), Dedali, Santa Rita (Montechiarugolo), Sant’Eufemia (Neviano degli Arduini), Beduschi (Zibello), Guasti (Roccabianca), Premiata Bonfanti, Cuoghi, Rossi (Salsomaggiore), Sant’Antonio, Amadei (Sissa), Parenti (Sorbolo), Chehade (Tizzano), Cordero (Torrile), Rizzoli, San Martino (Traversetolo), San Rocco (Valmozzola), Leonardi (Varano Melegari)