Una giornata al centro vaccinale del Maggiore: viaggio tra i cittadini in attesa del vaccino

Il personale sanitario è attento e preparato, anche per evitare assembramenti all'interno della struttura: la porta principale per l'accesso dei disabili è guasta da qualche giorno

Nella mattinata di oggi martedì 27 aprile tanti cittadini si sono recati, come ogni giorno, al centro vaccinale del padiglione 23 dell'Ospedale Maggiore di Parma per sottoporsi alla vaccinazione. La campagna sta proseguendo a pieno ritmo e il numero di somministrazioni giornaliere è aumentato considerevolmente nelle ultime settimane: ora la media è di oltre 3.500 persone.

Dopo una brevissima attesa al banco della reception, dove gli operatori e le operatrici smistano le persone in attesa della vaccinazione e gli forniscono un numero progressivo, si entra nella sala d'attesa. Le dimensioni non sono eccezionali ma vista la velocità delle vaccinazioni, non si riempie ed il pericolo assembramenti, almeno in questo centro, non sembra esserci.

L'attesa è breve: alle ore 8.30 di oggi poco più di 70 persone si erano già sottoposte alla vaccinazione e una decina circa di altre persone aveva già preso il numero. Dopo aver compilato il questionario previsto per la vaccinazione i cittadini entrano per il colloquio con un medico, che dura pochi minuti. Dopo il colloquio arriva la vaccinazione vera e propria.

Dopo il vaccino i cittadini devono aspettare un quarto d'ora in osservazione, tranne in caso si patologie gravi: in questo caso il tempo di attesa è di mezz'ora. Il personale sanitario, attento e paziente con i cittadini che si presentano per chiedere informazioni, è molto preparato per gestire le persone all'interno della struttura, in modo da evitare assembramenti.

La porta d'ingresso che si trova al termine della rampa di accesso per i disabili è rotta: chi si trova in sedia a rotelle, così, è costretto ad entrare dall'uscita, dove è presente una seconda rampa.

