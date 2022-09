"A Casa di Emilia: cibo, chiacchiere e Mercato". A Salsomaggiore il nuovo locale del gruppo Parma Menù

Si chiama " A Casa di Emilia - Cibo, chiacchiere e mercato " il nuovo locale del gruppo Parma Menù della famiglia Carpanese , che da qualche giorno ha aperto i battenti nel parco commerciale Conad di Salsomaggiore Terme.

" Avevamo in mente un nuovo format - spiega Massimiliano Carpanese - che ripercorresse un pò la storia della nostra famiglia, da quando abbiamo aperto il primo locale nel 1966 . Una Caffetteria per una sosta veloce e uno spuntino di qualità, con una vasta scelta di dolce e salato fatta delle eccellenze gastronomiche dell'Emilia, ma anche un locale aperto e accogliente dove trascorrere qualche ora in compagnia, dalla colazione all’aperitivo” .

"A Casa di Emilia" nulla è lasciato al caso: " Abbiamo pensato a un locale ordinato, pulito e ben illuminato - s piega Carpanese - con colori chiari e ricchi di energia, come erano gli anni 60 in cui la mia famiglia ha iniziato l’attività. Nella frenesia della vita di oggi qui si può trovare una parentesi di tranquillità in un locale accogliente. Vogliamo diventare un punto di riferimento per la quotidianità, per questo ci stiamo già attivando per organizzare eventi e iniziative in collaborazione con la Conad e con gli esercenti vicini ".

La risposta di Salsomaggiore è stata entusiasta, tante le persone che in questi giorni si sono fermate "A Casa di Emilia" per un caffè, un pranzo di lavoro o un aperitivo con gli amici.