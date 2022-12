“A-Mici Cani”, foto ricordo sotto l'Albero della Piazza

Sotto il grande albero di Natale della Piazza tanti parmigiani con i loro amici a quattro zampe hanno partecipato all'appuntamento “A-Mici Cani” per una foto ricordo. Tra loro anche il vicesindaco Lorenzo Lavagetto, con delega al Benessere Animale, che ha fatto da testimonial a questa iniziativa, arrivata alla sua quinta edizione.

In particolare, per questo Natale, a fare da sfondo ai selfies illuminati dalle luci del grande Albero di Parma anche l'importantissima novità dell'Ambulanza Veterinaria dell'Assistenza Pubblica di Parma, convintamente sostenuta dal Settore Benessere Animale del Comune, che inaugura un servizio all'avanguardia: la possibilità di trasportare il proprio animale durante un'urgenza medica verso le cure necessarie anche se il proprietario non è in grado di accompagnarlo con mezzi propri.

“È un regalo che abbiamo voluto per la città, per le tantissime famiglie che condividono la loro vita con uno o più animali. Si tratta di un servizio innovativo che sostanzia il rispetto verso gli animali e l'attenzione verso il legame che si instaura con i loro adottanti e che, anche in questa occasione, conta su quella luminosa rete di energie volontarie che a Parma rappresentano una realtà davvero straordinaria visto il gran numero di iscrizioni ai corsi di formazione e ai turni di reperibilità del servizio" ha commentato il Vicesindaco.